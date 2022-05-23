На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены Евразийского экономического союза ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники «Коммерсанта».

По их словам, Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

В РФ с июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 70% от разницы между средним значением ценовых индикаторов и базовой частью. Так, на неделе с 20 мая пошлина на экспорт пшеницы установлена на уровне 110,5 доллара за тонну, ячменя и кукурузы — 76,5 доллара за тонну.

С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. В ответ Казахстан высказал недовольство РФ и заявил, что ограничение экспорта не соответствует договору о ЕАЭС, пишет «Интерфакс». В итоге казахстанская сторона также ввела квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников «Ъ», на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника «Ъ», сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тысяч рублей за тонну с НДС, что примерно на 5 тысяч рублей дешевле казахстанской.

Как пишет издание, еще в августе 2021 года в ЕАЭС пытались внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров, но идея так и не была реализована.

Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Беларусь. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник «Ъ». Казахстан же против пошлин, так как те могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник издания.

Отметим, что в марте совет ЕАК поручил проработать и внести на рассмотрение стран союза единыы меры нетарифного регулирования (запреты и количественные ограничения экспорта) в отношении отдельных видов товаров (пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, масла подсолнечного и сахара) для сохранения целостности внутреннего рынка ЕАЭС.

Ранее компания «Совэкон» повысила прогноз по урожаю пшеницы в России в 2022 году на 1,2 млн тонн, до рекордных 88,6 млн тонн на фоне отличного состояния озимых культур и увеличения площадей яровой пшеницы. В 2021 году урожай пшеницы в РФ был 76 млн тонн.