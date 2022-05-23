В целях дальнейшего развития автомобилестроения и других производственных отраслей Узбекистана, а также для создания широкий плеяды конкурентоспособных специалистов высокотехнологичных производств 16−19 мая по приглашению UzAuto Узбекистан с ответным визитом посетила делегация Туринского политехнического университета Италии (ТПУИ).





В ходе переговоров председателя правления АО «Узавтосаноат» и его заместителей с итальянской делегацией во главе с ректором Туринского политехнического университета (ТПУИ) профессором Гвидо Саракко, профессором Анитой Табакко и генеральным директором Competence Industry Production Энрико Писино был достигнут ряд важных стратегических решений, направленных на развитие кадровой подготовки отрасли.





Предметом переговоров в Ташкенте являлось создание в Узбекистане дуальной системы подготовки специалистов международного уровня, которая станет основой развития всех производственных отраслей Узбекистана. В ходе переговоров было предложено объединить в единую систему имеющиеся в структуре UzAuto образовательные учреждения и создать новые учебные центры, программа обучения в которых будет разработана на основе производственных потребностей в соответствии с международными стандартами.





Особенностью подхода к обучению производственных специалистов станет возможность подготовки профессионалов высшего уровня, начиная со средне-специального учебного заведения после 9 класса с дальнейшей подготовкой в университетах и академиях структуры UzAuto. Полная синергия производственного и образовательного процессов выведет на новый уровень степень практической подготовки специалистов и поможет получать по окончании обучения готовые к достижению результатов кадры.





Среди предложенных решений представителей одного из крупнейших индустриальных университетов Европы ТПУИ стало создание на базе производственного конвейера завода в Асаке центра дуального образования и повышения квалификации «UzAuto Академии», сфокусированной на конкретных задачах предприятия. Ее программа будет синхронизирована с текущими технологиями и современными тенденциями производства. На сегодняшний день по подобной программе в Германии повышают квалификацию 700 тысяч специалистов в год.





На сегодняшний день из 28 тысяч сотрудников автомобилестроительной отрасли Узбекистана 70% нуждаются в повышении квалификации. Кроме того, ежегодно отрасли требуется 1000−1500 новых специалистов. В разрезе Узбекистана по всем отраслям эти данные достигают огромного количества.

Для решения данной проблемы не только в автомобилестроении, но и в других производственных отраслях совместно с ТПУИ достигнута договоренность о создании в Андижане центра обучения, ориентированного на передовые технологии Industry 4.0. Программа подготовки кадров производственных предприятий включит в себя регулярное повышение квалификации действующих специалистов путем организации практических семинаров и вебинаров с участием одних из ведущих специалистов со всего мира, эффект от которой будет оказан на все отрасли Узбекистана.





В целях изучения хода реализации данного проекта программа визита делегации из Италии включила в себя посещение Туринского политехнического университета в Ташкенте и Андижанского машиностроительного института. Тесное сотрудничество узбекских профильных учебных заведений с одним из ведущих университетов по подготовке автомобилестроителей открывает перспективы формирования высококлассного и конкурентоспособного конвейера по подготовке профессионалов автомобильной отрасли.

Следующим шагом сотрудничества с итальянскими партнерами станет содействие в автоматизации, роботизации, проектировании и оснастки производственных процессов отрасли автомобилестроения. Программа будет реализована совместно с CIM4.0 Competence Center (Италия). В рамках программы будет создан технологический центр, задачей которого станет определение существующих проблем производства и разработка методов их устранения.





Насыщенная программа визита делегации включила в себя посещение структурных предприятий UzAuto в Ташкенте, Асаке, Андижане и Фергане, ознакомление с которыми провели председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков, заместитель председателя правления Фарход Тураев, а также руководители предприятий. Результатом изучения всех процессов представителями итальянской рабочей группы станет проект стратегического партнерства на следующие пять лет.





В рамках визита итальянские партнеры посетили предприятия локализации Uz Koram Ko, O`zERAE Climate Control, O’zAuto-Austem, Uz-Tong Heung Co. (Андижан), AvtoOyna (Фергана), UzAuto Motors Powertrain и UzAuto Cepla (Ташкент). Высокий интерес итальянских партнеров ко всем процессам производства, необходимым компетенциям специалистов и имеющегося потенциала обусловлен серьезным подходом к будущим совместным проектам. Договоренность по ним была достигнута во время визита председателя правления АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова в Италию в апреле 2022 года.





В рамках визита на каждом предприятии гостям была представлена информация по кадровым вопросам производства: имеющийся дефицит специалистов, возникающие проблемы в связи с нехваткой кадров, возможные направления сотрудничества с итальянскими партнерами.





Как показал анализ, на сегодняшний день в отрасли имеется ряд проблем, требующих для их решения участие узких специалистов в сфере производства. Привлечение подобных специалистов из-за рубежа требует много времени и затрат. Реализация договоренностей о создании в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом Италии учебных заведений в Узбекистане для подготовки специалистов в области автомобилестроения поможет исключить кадровые вопросы предприятий отрасли и создать кузницу профессионалов отрасли для всего региона. Наличие большого количества производственных предприятий автомобилестроения в Узбекистане обеспечит молодых специалистов практическими навыками и создаст широкий пласт конкурентоспособных специалистов высокотехнологичной отрасли.

В ходе ранее проведенных в Италии переговоров было достигнуто соглашение о создании в Ташкенте в 2023 году при содействии итальянских партнеров «Лаборатории по изучению автомобильных интеллектуальных систем в городской инфраструктуре». Также была достигнута договоренность об открытии нового направления профессионального обучения — «Технологии промышленного производства» (Industrial manufacturing technologies), к обучению по которому будут привлечены профессора, преподаватели и специалисты из Италии.

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