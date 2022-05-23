Остались считанные дни до окончания предзаказа в Узбекистане на портативный проектор The Freestyle от мирового производителя современных гаджетов Samsung. Покупателей, которые успеют оформить заявку до 25 мая, ожидают подарки — чехол для проектора и планшет Galaxy Tab A8.





«Впечатления там, где вы»

С умным проектором The Freestyle можно устроить кинотеатр там, где хочется. Новинка от Samsung дает возможность демонстрировать экран практически на любой поверхности с однотонной текстурой.

Одним движением корпус устройства поворачивается на 180 градусов, перемещая проекцию со стены на потолок или стол. Размер транслируемого изображения тоже можно регулировать. Максимальная диагональ — 100 дюймов (или 2,54 м). При масштабировании качество изображения останется Full HD.

Приятно удивит и объемное звучание встроенного динамика, которое направлено на все 360 градусов и создает эффект полного погружения. Художественные фильмы, спортивные матчи, архивные видео — The Freestyle поможет с головой окунуться в происходящее на экране.

Проектор поддерживает функцию Smart TV, работает с потоковыми сервисами и браузером. Все, что понадобится для управления, — это смартфон либо планшет. Провода или дополнительные переходники не нужны.

Девайс может работать от внешнего аккумулятора. Мобильный, легкий и компактный проектор The Freestyle можно взять с собой, куда угодно.





Приятные бонусы для тех, кто оформил предзаказ The Freestyle

Если хочется купить The Freestyle, то стоит поторопиться. Во-первых, потому что с каждым днем устройств становится все меньше. Во-вторых, чтобы не упустить подарки от Samsung, которые идут бонусом при предзаказе портативного проектора до 25 мая — это чехол для The Freestyle и планшет Galaxy Tab A8.

Преимущества:

чехол из гибкой резины защитит проектор от пыли и влаги, а линзу — от царапин и повреждений. В любом месте за сохранность уложенного устройства можно не волноваться;

компактный планшет Galaxy Tab A8 обладает высокой производительностью и поддерживает работоспособность в течение длительного периода. Девайс отлично подходит для просмотра любимого контента, который благодаря The Freestyle теперь можно проецировать на большой экран.

Акция действует по всему Узбекистану. Количество проекторов и подарков ограничено.

Со всеми возможностями новинки The Freestyle можно ознакомиться на официальном сайте Samsung.

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