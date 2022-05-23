Число людей, вынужденных покинуть свои страны из-за военных и гражданских конфликтов, преследований и нарушений прав человека, впервые превысило 100 миллионов, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Суровой, отрезвляющей и тревожной назвал эту цифру верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «Это должно послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома», — сказал он.

100 миллионов беженцев — это 1% населения Земли, они могли бы составить 14-ю по населённости страну мира. В эту цифру входят беженцы и просители убежища, а также 53,2 миллиона человек, перемещенных внутри своих границ в результате конфликта.

Число вынужденно перемещённых лиц во всем мире к концу 2021 года выросло до 90 миллионов человек из-за волн насилия или затяжных конфликтов в таких странах, как Эфиопия, Буркина-Фасо, Мьянма, Нигерия, Афганистан и Демократическая Республика Конго.

В этому году к этой цифре прибавились беженцы и перемещённые лица в Украине из-за начавшейся в феврале военной агрессии со стороны России. Она привела к перемещению внутри страны 8 миллионов человек и вынудила около 6 миллионов покинуть Украину.

«Международная реакция на людей, спасающихся от войны в Украине, была исключительно положительной. Сострадание живо, и нам нужна аналогичная мобилизация для всех кризисов в мире», — отметил верховный комиссар ООН. Однако гуманитарная помощь — «это паллиатив, а не лекарство», отметил он.

Чтобы решить проблему беженцев и перемещённых лиц, единственным ответом являются мир и стабильность, чтобы ни в чём не повинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или рискованным бегством и изгнанием, подчеркивают в ООН.

Людей заставляют покидать жилище и искать питание в других районах и погодные явления — наводнения, ураганы и циклоны. Они привели к внутреннему перемещению около 23,7 миллионов человек в 2021 году, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Засуха и связанный с ней голод также вызывают масштабные перемещения населения в Африке.

В 2021 году на родине были перемещены рекордные 59,1 миллиона человек, что на 4 миллиона больше, чем в 2020-м, отмечает Международная организация по миграции. Конфликты и насилие вызвали внутреннее перемещение 14,4 миллионов человек, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году.

