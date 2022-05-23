Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две майнинг-фермы в Гулистане с почти 170 видеокартами. Об этом сообщил Spot со ссылкой на телеканал «Узбекистан 24».

В ходе проверки, проведённой сотрудниками СГБ по области совместно с другими органами выяснилось, что ранее судимый житель Гулистана арендовал одно из зданий и оборудовал несанкционированную криптовалютную ферму, подключившись к электросети.

В ходе следствия в качестве вещественных доказательств изъято 19 майнинговых устройств и другие предметы. Государству был нанесён ущерб в размере около 532 млн сумов, говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один житель Гулистана в феврале открыл майнинг-ферму и заработал 40 тысяч долларов. В ходе обыска у гражданина обнаружили 148 майнинговых устройств.

Было установлено, что он незаконно использовал электроэнергию, нанеся ущерб государству на сумму более 134 млн сумов.

Действиям обоих граждан будет дана правовая оценка.

Ранее мы сообщали, что подпольную криптоферму обнаружили в Баяутском районе Сырдарьи, которая с августа 2020 года добыла криптовалюту на 7,7 млн долларов.

В конце апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому для майнеров в Узбекистане вводится обязательная регистрация, повышенный тариф на электроэнергию и другие требования.