Сегодня, 23 мая по Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в отдельных горных районах Ферганской области возможен кратковременный дождь, гроза, сообщил Узгидромет. По предгорным и горным районам страны возможны селе-паводковые явления. Дневная температура воздуха будет в пределах +23…+28 градусов Цельсия.

24−26 мая по стране установится малооблачная и тёплая погода. Дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и к середине недели достигнет +32…+37 градусов.

27 мая на территорию Узбекистана начнётся вынос очередной порции влажного воздуха с районов Каспийского моря. В отдельных районах пройдёт кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха понизится на 5−7 градусов.

25 мая по северу и 26−28 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.