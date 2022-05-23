В 2019 году в Узбекистане постановлением президента было выделено 17 международных рейтингов, в которых должны быть повышены позиции страны. За этими рейтингами закрепили исследовательские институты. Новым постановлением главы государства от 18 мая научный потенциал этих институтов и практическая деятельность по повышению позиций в рейтингах должны быть гармонизированы.

Теперь после опубликования годовых международных рейтингов государственные органы, ответственные за низкопоказательные индикаторы, будут представлять в Министерство инновационного развития заказы на научные гранты для устранения системных ошибок в сферах и отраслях с такими индикаторами. Научные гранты министерство будет выделять на конкурсной основе.

Проекты по устранению системных ошибок в сферах и отраслях по низкопоказательным индикаторам должны разрабатываться на основе международного стандарта проектного управления PMI PMBOK («Свод знаний по управлению проектами»).

Постановлением утверждён план разработки среднесрочных и долгосрочных стратегий ускоренного развития регулярно низко оцениваемых сфер и отраслей. За реализацию плана установлена персональная ответственность первых руководителей министерств и ведомств.

С сентября в Академии государственного управления при президенте будут вестись краткосрочные курсы повышения квалификации по приоритетным международным рейтингам и индексам для управленцев госорганов. Обучать будут методикам и критериям оценки индикаторов и субиндикаторов рейтинговых агентств, изучать опыт стран, лидирующих в глобальном рейтинге по низко оцениваемым критериям в Узбекистане и осуществляемые этими странами реформы, а также практиковать разработку проектов устранения системных ошибок по низкооцениваемым субиндикаторам.

Профессора-преподаватели и научные работники академии, читающие курсы, будут направляться на курсы повышения квалификации и стажировки в престижные зарубежные университеты, научные центры и международные организации для ознакомления с передовым зарубежным опытом и повышения потенциала.

Расходы на подготовку учебно-методических материалов и сами курсы повышения квалификации для работников госорганов будет финансировать Фонд поддержки развития государственной службы.

Мининноваций будет ежегодно до 1 марта формировать портфель тем научных проектов на основе годовых планов научных организаций, закреплённых за международными рейтингами и индексами, и дополнительных требований независимых исследователей по международным рейтингам и индексам.

В апреле на заседании республиканского совета по работе с международными рейтингами в Сенате отмечалось, что Узбекистан в 2021 году принял участие в 19 международных рейтингах и улучшил свои позиции в 11.

Утверждённый на заседании план на 2022 год предусматривает дальнейшее улучшение позиций страны в приоритетных международных рейтингах и индексах социально-экономической и политико-правовой сфер. Для этого в течение года намечена разработка 1 стратегии, 5 кодексов, 9 законов, 2 концепций и 35 проектов нормативно-правовых актов.