На корреспондентских счетах трех «дочек» российских банков в Казахстане из-за санкций заморожены 9,2 млрд тенге ($21,6 млн). Об этом говорится в ответе главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой на депутатский запрос.

На фоне санкционных требований заблокированы счета в иностранной валюте дочернего банка «Сбербанка» на 2,7 млрд тенге, «Альфа-Банк» (сейчас Eco Credit Bank) — 6,2 млрд тенге, «дочка» «Банка ВТБ (Казахстан)» — 0,3 млрд тенге.

Мадина Абылкасымова также сообщила, что иностранные компании заблокировали переводы и платежи в иностранной валюте для отдельных клиентов «Сбербанка» на сумму 2,9 млрд тенге (более $6,8 млн), «Альфа-банка» — 3,9 млрд тенге (свыше $9,1 млн). По ее словам, для разблокировки счетов и средств клиентов необходимо получить генеральную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец Альфа-банка в Казахстане уже направил письмо о получении лицензии.

Казахстанские «дочки» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ попали под санкции США из-за военного вторжения России на Украине.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что российский «Транскапиталбанк», попавший под санкции, планирует получить у США разрешение на работу со странами Центральной Азии, в том числе и Узбекистаном.