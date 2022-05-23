10-этажное здание бизнес-центра обрушилось в иранском городе Абадан 23 мая, сообщило Anadolu Agency. В результате трагического инцидента погибли пятеро, как минимум 26 ранены. Предположительно 80 человек остаются под завалами.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, в операции задействованы спасательные машины, вертолёт, собаки-спасатели, бригады скорой помощи.
Бизнес-центр «Абадан Метрополь» в квартале Теленджи Эмири находился на этапе строительства. Владелец здания и подрядчик задержаны, причины трагедии устанавливаются.
Фото: Аnadolu Agency.