25 мая в 17:00 состоится торжественное открытие уже известного многим обновленного филиала Atlas Mebel Chilanzar, расположенного в Учтепинском районе.

В честь открытия посетителей ждет праздничная программа с конкурсами и ценными призами, а также скидки на мебель до 30%. Также при покупке посетителям будут выдаваться купоны на участие в розыгрыше, главным призом которого является Nexia 3. Купоны будут выдаваться за покупки в двух филиалах: Atlas Mebel Chilanzar и Atlas Mebel Chimgan. Ознакомиться с правилами участия в розыгрыше можно по ссылке.





Разнообразие дизайнов и стилей, широкий ассортимент продукции представлен в виде уже знакомых и известных брендов. Среди них «Mebel House Ц5», Sofa Center, «Шатура», «Азбука Дома», Avan, AIS Interior и прочие.

Atlas Mebel является одним из крупнейших торговых комплексов по продаже мебели общей площадью более 20 тысяч кв. м, с широким ассортиментом товаров, представленным как местными, так и зарубежными брендами.

В связи с возросшим спросом на предоставление торгового пространства для различных брендов компания будет активно наращивать количество филиалов. Совсем скоро будет открыт третий филиал в Ташкенте.





Не стоит упускать возможность приобрести мебель своей мечты по выгодной цене в обновленном филиале Atlas Mebel Chilanzar.

Atlas Mebel Chilanzar

Адрес: Учтепинский р-н, ул. Шайхзода, 1А.

Atlas Mebel Chimgan

Телефон: (+998) 71−203−77−44.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Темур Малик, 3А.

Instagram: @atlasmebeluz

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