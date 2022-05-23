Хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Райимов, сообщило УзА.

Алишер Райимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе. В 2005 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2020 году — Академию государственного управления при президенте.

До назначения он работал директором Дирекции по реализации проекта автоматизированной системы учёта и контроля природного газа предприятия «Худудгазтаминот».

Агентство по развитию государственной службы (АРГОС) при президенте Узбекистана сообщило, что Алишер Райимов был рекомендован из национального резерва кадров агентства.

Предыдущим хокимом Ангрена с января 2022 года был Нуритдин Абдурахимов. 11 мая он скончался после болезни.