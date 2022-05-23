Медицина не стоит на месте, развиваясь с каждым днем. Сегодня сложные операции, восстановление после которых занимало много времени, могут успешно выполняться с помощью робота Da Vinci. Это не только повышает успех хирургического вмешательства, но и помогает пациенту быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни.





О преимуществах нового метода рассказали специалисты медицинского центра Anadolu (Стамбул, Турция), который был создан и работает в сотрудничестве со всемирно известной американской клиникой Johns Hopkins Medicine.

Операции, разумеется, проводит не сам робот — им управляет хирург на расстоянии. Однако благодаря использованию роботизированного устройства врачи могут успешно и с ювелирной точностью проводить даже самые сложные хирургические вмешательства наименее травматичным для пациентов способом.

Хирург выполняет операцию удаленно, управляя четырьмя руками-манипуляторами робота с помощью консоли. У каждого манипулятора своя задача — они выполняют роль скальпеля, держателя, коагулятора и аспиратора.





Два манипулятора — это «руки» хирурга, с помощью которых и проводится сама операция. К слову, они могут проникать в места, недоступные для руки человека, что делает вмешательство еще более эффективным и точным.

На третьем располагается камера, которая передает изображение в формате 3D на консоль для врача. В случае необходимости она может увеличить изображение в 10 раз.

Четвертый манипулятор необходим для удаления тканей, которые мешают хирургу. Манипуляторы робота способны двигаться в измерении 540 градусов и выполнять все движения, которые выполняют человеческие руки.





Сам доктор в это время находится в нескольких метрах от пациента, но с помощью консоли он может остановить «руки» робота, удерживая их без движения, либо переместить в ту или иную область. Между тем, рядом с пациентом находится другой врач — он подает роботу необходимые для операции инструменты.

Преимуществ такого способа немало. Для пациента это — всего несколько небольших разрезов на теле, через которое проводится операция, что не только лучше выглядит эстетически, но и занимает меньше времени для заживления. Кроме того, значительно минимизируется кровопотеря, болевой эффект, риск развития инфекции и других послеоперационных осложнений. Восстановление после такого хирургического вмешательства проходит намного быстрее, что позволяет вернуться к обычной жизни буквально через несколько дней после госпитализации в больницу.





Что касается плюсов для доктора, то благодаря камере хирург может лучше видеть оперируемый участок и в очень высоком разрешении. Благодаря высокоточному изображению стало возможным легко проводить операции по восстановлению мельчайших тканей и сосудов, которые сложно разглядеть человеческому взгляду.

Операции, проводимые с помощью роботов, эффективны во многих случаях. Например, это торакальная хирургия, когда удаляют доброкачественные и злокачественные опухоли с легкого, удаляют лимфоузлы или проводят хирургическое вмешательство на пищеводе.

Робот является хорошим подспорьем при проведении гинекологических операций — в случае удаления матки, крупных миом, коррекции или реконструкции генитального выпадения и так далее.





В урологии робот позволяет быстро и малотравматично удалить опухоль при раке простаты, избавиться от рака почки или удалить саму почку или мочеточник при необходимости, а также провести коррекцию выпадения мочевого пузыря у женщин.

Еще одной отраслью является общая хирургия, где робототехнику можно использовать при оперировании кишечника, желудка, пищевода, селезенки, печени и желчевыводящих путей, органов эндокринной системы.

В сердечно-сосудистой хирургии робот тоже незаменим, ведь позволяет провести вмешательство, не вскрывая грудную клетку и делая лишь небольшие отверстия, благодаря чему пациент быстрее возвращается к привычной жизни.

В медицинском центре Anadolu, расположенном в Стамбуле, давно и успешно проводятся роботические операции по всем вышеперечисленным направлениям.

«Этот метод действительно очень хорошо зарекомендовал себя на практике. Он дает отличные результаты даже при самых сложных операциях, требующих максимальной точности, и помогает пациентам очень быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни в отличие от обычной открытой хирургии», — отметил руководитель отделения онкоурологии, онкохирург Илькер Тинай.

Вы можете узнать больше информации о новейших методах борьбы с онкологией, а также получить бесплатную консультацию врачей относительно своего заболевания и рекомендуемого лечения, отправив запрос в официальное представительство медицинского центра Anadolu в Ташкенте.

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