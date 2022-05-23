В аэровокзальном комплексе международного аэропорта Карши ведётся реконструкция, сообщило Министерство транспорта Узбекистана. Планируется расширить зал прилёта, увеличив пропускную способность аэровокзала с 200 до 400 пассажиров в час. Второй этаж аэровокзала реконструируют и приспособят для вылета.

Количество регистрационных стоек увеличат с 3 до 10. Также в аэропорту установят современные багажные ленты, электронные весы и другие удобства для пассажиров, говорится в сообщении Минтранса.

Фото: Минтранс.

Минтранс не сообщил, когда началась реконструкция и сколько она продлится. Однако на портале госзакупок лоты о реконструкции аэропорта размещались в марте 2021 года.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в стране принята стратегия развития аэропортов страны до 2035 года года, первый этап программы охватывает 2022−2026 годы. Запланировано строительство новых аэропортов в Ургенче и Ферганской долине, обновление фасада аэропорта Ташкента.

Напомним, в марте после реконструкции открылся новый аэровокзальный комплекс Самарканда в виде раскрытой книги. Он способен обслуживать до 800 человек в час и до 120 рейсов в неделю. В отличие от других аэропортов к терминалу можно подъехать на машине и здание не окружено забором.