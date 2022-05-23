23 мая примерно в 12:45 на 234-м км автомагистрали A-376 в Хавастском районе Сырдарьинской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила Служба безопасности дорожного движения МВД.

В результате столкновения автомобиля Lacetti под управлением Ш. А. (1988 года рождения) и Nexia, которую вёл У. Н. (1970, на месте погибли водитель и пассажир Lacetti (1995). Двое детей Н. А. и Т. А. (2016 и 2019), ехавшие с ними, а также водитель Nexia скончались в больнице. Ещё один пассажир Nexia Т. Ж. (1992) с телесными повреждениями находится в больнице.





ОВД Хавастского района ведёт доследственую проверку.