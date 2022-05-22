Жители махалли «Янги Чоштепа» в Янгихаётском районе Ташкента на сутки остались без электричества. Жильцы домов начали сообщать об отключении энергоснабжения 21 мая с 18:43.

Один из жителей домов снял видеоролик, где сообщил о проблеме. «Это не кишлак, это город. Янгихаётский район Ташкента. У нас такая проблема уже три года, люди страдают от отключений электричества. Если у кого-то есть завод по производству свеч, то может прийти и продавать здесь оптом. Все купят», — заявил он, добавив, что все жители проклинают местные власти.

Фото: Хокимият Янгихаётского района.

На следующий день, в воскресенье, хокимият Янгихаётского района сообщил, что неизвестная организация самовольно провела земляные работы, из-за чего были повреждены подземные высоковольтные кабели 10 кВ, что привело к отключению электроснабжения.

«Всю ночь сотрудники коммунальной сферы работали над устранением неисправности. Однако при устранении одной неисправности возникла вторая неисправность и снова возникла проблема с энергоснабжением», — говорится в сообщении.

Хокимият принёс извинения за неудобства.

Ташкентское городское предприятие электрических сетей уточнило, что были повреждены высоковольтные кабельные линии, проходящие по территории цеха по производству изделий из пластмасс по улице Чоштепа. Неизвестный подрядчик провёл земляные работы без согласования с районной энергоснабжающей организацией.

В компании «Региональные электрические сети» подтвердили «Газете.uz», что электричество отсутствовало во всей махалле, где находится 66 многоэтажных домов, строительство которых было начато в июле 2018 года и завершено к концу 2020 года.

Хоким Янгихаётского района Хаёт Иногамов (в бежевой куртке). Фото: Хокимият Янгихаётского района.

В 19:30 хокимият Янгихаётского района сообщил о восстановлении подачи электричества. По данным администрации, работы затянулись из-за трёх неисправностей.

Хокимият обратился к предпринимателям. «Уважаемые предприниматели! Во избежание неудобств горожанам не занимайтесь самовольными электромонтажными работами! Ведь из-за вашей единственной ошибки вся махалля осталась без электричества. Мы думаем, что такая ситуация больше не повторится», — говорится в сообщении.



