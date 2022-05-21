Цветная капуста, запечённая в духовке





Запечённая цветная капуста в сырной корочке — отличное решение для гарнира или перекуса. Основное её преимущество в отличие от жареной в том, что для приготовления не требуется масло.

Цветная капуста в сырном кляре





Ещё один вариант для духовки — запечённая цветная капуста в кляре из сыра и панировочных сухарей, которую можно приготовить на ужин или перекус. Подавать рекомендуется с любимыми соусами.

Цветная капуста в кляре





Простой и быстрый вариант закуски-салата. При желании посыпать мелко нарезанным чесноком и зеленью.

Крем-суп из цветной капусты





Рецепт крем-супа из цветной капусты со сливками на замену традиционным шурпе и борщу.

Котлеты из курицы и цветной капусты





Цветная капуста и куриное мясо в котлетах отлично дополняют друг друга.

Молодой картофель с цветной капустой





Молодой картофель с цветной капустой — идеальное блюдо само по себе, а также хороший гарнир для мяса и курицы.

Салат с цветной капустой по-корейски





Салат из цветной капусты по-корейски в домашних условиях. Он подойдёт к любым мясным блюдам и может заменить гарнир.