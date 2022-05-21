Цветная капуста, запечённая в духовке
Запечённая цветная капуста в сырной корочке — отличное решение для гарнира или перекуса. Основное её преимущество в отличие от жареной в том, что для приготовления не требуется масло.
Цветная капуста в сырном кляре
Ещё один вариант для духовки — запечённая цветная капуста в кляре из сыра и панировочных сухарей, которую можно приготовить на ужин или перекус. Подавать рекомендуется с любимыми соусами.
Цветная капуста в кляре
Простой и быстрый вариант закуски-салата. При желании посыпать мелко нарезанным чесноком и зеленью.
Крем-суп из цветной капусты
Рецепт крем-супа из цветной капусты со сливками на замену традиционным шурпе и борщу.
Котлеты из курицы и цветной капусты
Цветная капуста и куриное мясо в котлетах отлично дополняют друг друга.
Молодой картофель с цветной капустой
Молодой картофель с цветной капустой — идеальное блюдо само по себе, а также хороший гарнир для мяса и курицы.
Салат с цветной капустой по-корейски
Салат из цветной капусты по-корейски в домашних условиях. Он подойдёт к любым мясным блюдам и может заменить гарнир.