Tashkent INDEX приглашает провести яркие и увлекательные выходные в масштабном коммерческом комплексе. 21 и 22 мая пройдут фестиваль детской одежды, концерты с участием звезд эстрады, розыгрыши призов и другие развлекательные мероприятия.

21 мая -Tashkent Kids Fashion Week

21 мая в Tashkent INDEX пройдет модный показ детской одежды Tashkent Kids Fashion. В мероприятии примут участие юные модели в возрасте от 2 до 16 лет. На показе будет представлена детская одежда от Little Lady, Respect, Vicco, Suhrob Habib и еще порядка 20 других локальных брендов.





22 мая — Muzqaymoq Party

22 мая в 18:00 в Tashkent INDEX состоится зажигательная вечеринка Muzqaymoq Party. Перед гостями выступят Райхон, Рухшона, Джасур Умиров, Афруза и другие яркие звезды узбекской эстрады.

Также в этот день будут организованы розыгрыши и развлечения для детей.

Развлекательные мероприятия в Tashkent INDEX — это отличная возможность провести яркие и запоминающиеся выходные вместе со всей семьей.

Вход на мероприятия свободный.





Добраться до Tashkent INDEX из центра Ташкента можно по новой дороге от пересечения ул. Чупонота и Шота Руставели. Также от нескольких рынков и торговых центров города курсируют бесплатные автобусы до Tashkent INDEX. С маршрутами бесплатных автобусов можно ознакомиться по ссылке.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях и по телефонам информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, ул. Софдил.

Сайт: index.mimar.uz

Telegram: t.me/tashkentindexuz

Facebook: fb.com/tashkentindex

Instagram: @tashkentindex

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