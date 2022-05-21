Двадцать шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 28 мая. Такое решение принято на заседании Кенгаша Сената под председательством главы верхней палаты парламента Танзилы Нарбаевой 20 мая.

Сенаторы рассмотрят законы «О государственной гражданской службе», «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией» и поправки в законодательные акты «в связи с совершенствованием системы обеспечения равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защиты прав на землю и превращению их в рыночный актив».

Кроме того, будут изучены результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров, о работе, проводимой в Каракалпакстане по использованию солнечной и ветровой энергии в отраслях экономики, на объектах социальной сферы и в жилых помещениях.

Сенаторы также обсудят результаты парламентского запроса в правительство по вопросам развития национального контента для молодёжи и несовершеннолетних в интернете, культуры пользования социальными сетями и защиты от вредной информации.

Ещё один запрос, который направлялся в правительство, — о состоянии защиты трудовых прав женщин на предприятиях легкой и кожевенной промышленности. На заседании будут рассмотрены и его результаты.

Комитет Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии представит отчёт о деятельности в 2021 году и первом квартале 2022 года.