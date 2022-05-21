В сети распространилось видео, на котором у памятника Амиру Темуру в Ташкенте мужчина обращается к своему знакомому и в шутку предлагает «посадить на этой территории картошку, построить хлев для скота и использовать лошадь, на которой сидит Амир Темур, для возделывания земли». Он также говорит, что необходимо дать немного денег Управлению экологии, чтобы срубить деревья на сквере и продать.

По данным пресс-службы ташкентских судов, инцидент произошёл 17 мая примерно в 23:20. Жители Ташкентской области А. И. (1989 года рождения) и С. М. (1991) совершили у памятника «неподобающие действия».

В сообщении отмечается, что мужчины были «в состоянии алкогольного опьянения, умышленно пренебрегли правилами поведения в обществе, нарушив общественный порядок и спокойствие населения», что привлекло внимание сотрудников органов внутренних дел.

«В результате они были приглашены в здание ОВД для выяснения их личностей. Однако двое граждан, нарушивших общественный порядок, оскорбили сотрудников ОВД нецензурными словами и отказались выполнять их законные требования», — указали в пресс-службе ташкентских судов.

Материалы административного дела в отношении правонарушителей были переданы в Юнусабадский районный суд по уголовным делам 19 мая. В тот же день суд назначил им административный арест на 15 суток по статьи 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьие 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.