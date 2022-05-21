В багаже и ручной клади одного из узбекистанцев, прибывших авиарейсом «Нью-Йорк — Ташкент» 13 мая, были обнаружены сладости с каннабисом и устройства для употребления наркотических веществ, сообщила 20 мая пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

При досмотре багажа в нём было найдено 18 упаковок с мармеладными конфетами, 2 упаковки с жевательной резинкой и 1 упаковка с 10 шоколадными конфетами, в составе которых имеется каннабис. Информация об этом с предостережениями о воздействии каннабиса отражена на упаковке этих товаров.

У пассажира также обнаружились 14 приборов с жидким наркотическим средством, 1 приспособление для измельчения и 4 свёрстка специальной бумаги для курения наркотических средств. Кроме того, в футляре для очков пассажира таможенники обнаружили свёрток с марихуаной весом 1,2 г.

Владелец груза заявил, что использовал эти средства в медицинских целях и не знаком с действующим порядком. В ГКТ заявили, что это не освобождает его от ответственности.

«Это и это легальное, — говорит он на кадрах оперативной съёмки, показывая на сладости и жвачку. — Я думал, если меня задержат, то это выкинут».

В ГТК отметили, что продажа за рубежом продуктов, в составе которых присутствуют наркотические вещества, не означает, что их разрешено ввозить и использовать в Узбекистане.

По данному факту сейчас ведётся доследственная проверка.