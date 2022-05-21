Мобильный оператор Mobiuz продолжает развивать экосистему продуктов и услуг, направленных на расширение цифровых возможностей абонентов.

Mobi Cinema — современное приложение и онлайн-сервис с безлимитным доступом к зарубежному и отечественному видеоконтенту (фильмам, сериалам, передачам, телевизионным каналам). Приложение Mobi Cinema имеет удобный интерфейс с огромной библиотекой качественного видеоконтента на любой выбор. Сервис включает в себя три опции:

Mobi TV предоставляет доступ к более 100 телеканалам, включая спортивные, детские, развлекательные и прочие;

Mobi Cinema Premium объединяет в себе четыре известных онлайн-кинотеатра: More.tv, Start, Megogo и Amediateka;

Mobi Cinema Milliy содержит базу узбекских фильмов и сериалов.

Для использования Mobi Cinema необходимо пройти регистрацию и авторизацию в приложении или на сайте mobicinema.uz, привязав свой номер телефона. Можно оформить подписку на 30 дней на один или несколько представленных опций сервиса. После успешной подписки на Mobi Cinema абонент может одновременно пользоваться им на трех любых устройствах.

«Mobiuz постепенно трансформируется из исключительно оператора сотовой связи в оператора цифровых услуг. В 2021 году компания представила свой музыкальный стриминговый сервис Mobi Music, теперь запускает собственный видеосервис Mobi Cinema и продолжает разработку новых решений. Для нас важно поддерживать высокий уровень клиентского опыта с использованием цифровых возможностей по принципу „все в одном“», — отметила заместитель генерального директора Mobiuz по маркетингу и продажам Лола Филатова.

Для удобства абонентов Mobiuz ряд ранее действовавших партнерских сервисов мобильного телевидения продолжат работу. Речь идет о таких платформах, как iTV и Mediabay. С запуском Mobi Cinema возможности выбора расширяются.

Абоненты Mobiuz могут скачать и установить Mobi Cinema по ссылке.

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