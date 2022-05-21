Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден номинировал Джонатана Хеника на должность посла США в Узбекистане. Кандидатура должна быть утверждена Сенатом США.

Джонатан Хеник — высокопоставленный сотрудник дипломатической службы США в ранге советника-посланника. C прошлого года работает в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны руководителем кафедры Госдепартамента США.

Ранее занимал должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, где он отвечал за страны Центральной Азии, а также за общественную дипломатию и взаимодействие со СМИ в Южной и Центральной Азии.

До этого исполнял обязанности заместителя координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, где работал в сфере координации усилий США по противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана.

Он также был первым заместителем координатора и исполняющим обязанности координатора Бюро международных информационных программ Госдепартамента США.

Среди его других назначений — советник-посланник по связям с общественностью в Турции, заместитель главы миссии в Тиморе-Лешти, а также на посты в Азербайджане, Турции, Португалии и Узбекистане.

Джонатан Хеник также работал научным сотрудником и приглашённым профессором в Университете Джорджа Вашингтона и дипломатом-резидентом в Центре Восток-Запад (East-West Center) в Гонолулу, Гавайи.

Уроженец Нью-Йорка, Джонатан Хеник владеет русским, португальским, турецким и азербайджанским языками, имеет степени доктора (PhD) политических наук Гавайского университета, магистра международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке и бакалавра Колумбийского колледжа Колумбийского университета.

Нынешним послом США в Узбекистане является Дэниел Розенблюм, приведённый к присяге в этом качестве в мая 2019 года. С июля 2014 года по июль 2018 года он работал заместителем помощника госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии.