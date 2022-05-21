23−25 мая в Узбекистане с визитом будет находиться делегации Соединённых Штатов Америки во главе с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-американских отношений в различных сферах.

Кроме того, состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам, говорится в сообщении.

Дональд Лу занял пост помощника госсекретаря в сентябре 2021 года. До этого он был послом США в Кыргызстане (2018−2021) и Албании (2015−2018).

В декабре прошлого года он возглавлял делегацию США на первом заседании Диалога стратегического партнёрства Узбекистана и США в Ташкенте. Следующее заседание диалога запланировано на 2022 год в Вашингтоне.