21 мая по северу и пустынной зоне Узбекистана, а 22 мая местами по стране скорость ветра может достигать 23−28 м/с. В отдельных районах усиление ветра может сопровождаться пыльным позёмком, сообщил Узгидромет.

Ранее центр сообщал, что до 23 мая по предгорным и горным районам страны пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливневые дожди и град, которые могут вызвать сели и паводки.