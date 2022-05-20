Внешнеторговый оборот Узбекистана за четыре месяца вырос на 61,2% или 6,51 млрд долларов — до 17,16 млрд долларов, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

По сравнению с январем-апрелем 2021 года объём экспорта достиг 7,08 млрд долларов (рост в 2 раза), импорта — 10,08 млрд долларов (+41%). Отрицательное сальдо внешней торговли снизилось до минус 3 млрд долларов.

Из всего экспорта 41,9% пришлось на продажу золота — за четыре месяца реализовано этого драгметалла на 2,97 млрд долларов. При этом в апреле экспорта этого драгметалла не было. Без его учёта экспорт за четыре месяца вырос на 17,5%.

Экспорт без учёта золота увеличился на 17,5% — до 4,11 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 24% — до 1,07 млрд долларов, цветных металлов — 532,4 млн долларов (+14%), овощей и фруктов — 239,1 млн долларов (+27,8%) и других позиций.

Узбекистан продолжает наращивать поставки газа — 229,5 млн долларов (+2,7 раза), из этой суммы только на апрель пришлось 138,9 млн долларов.

География экспорта текстиля.

Стоит отметить, что экспорт текстиля составляет 15,1% в структуре общего экспорта. Большая часть продукции — это пряжа ($591,7 млн) и готовые трикотажные и швейные изделия ($248,6 млн). Изменилась география экспорта. Для узбекского текстиля по-прежнему остаётся главным российский рынок, куда отправлено продукции на 356,3 млн долларов (+25,1%). Поставки в Турцию удвоились — до 219 млн долларов, но в Китай упали на 21,2% — до 170,9 млн долларов.

Поставки легковых автомобилей за границу упали на 33,2% — до 83,5 млн долларов. Это может быть связано с попыткой UzAuto Motors выполнить поручение по устранению очереди на внутреннем рынке до 1 мая.

Узбекистан также сократил экспорт электричества на 50,1% — до 27,4 млн долларов. Это, вероятно связано с приостановкой поставок электроэнергии в Афганистан.

Что касается импорта, то в Узбекистан увеличились поставки зерновых и продуктов из них — 371 млн долларов (+45,4%), различных пищевых продуктов и препаратов — 180,3 млн долларов (в 2,6 раза), сахара, изделий из сахара и мёда — 130,4 млн долларов (+24,9%), овощей и фруктов — 125 млн долларов (в 2,1 раза).

Кроме того, страна стала больше импортировать напитки — 19,2 млн долларов (+80,7%), табак и табачные изделия — 14,9 млн долларов (+77,4%), текстильные волокна — 37,1 млн долларов (3,9 раза), пробки и лесоматериалы — 109,2 млн долларов (23,6%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 422,2 млн долларов (+61,1%), медицинской и фармацевтической продукции — 554,7 млн долларов (+29,1%), пластмассы — 297,8 млн долларов (в 2,1 раза), чугуна и стали — 766,1 млн долларов (+31,1%), машин — 834,4 млн долларов (+37,3%), деталей и принадлежностей автомобилей — 459,1 млн долларов (+59,3%).

Более того, в 2,5 раза увеличился импорт легковых автомобилей — до 280,4 млн долларов.





Крупнейшие торговые партнёры Узбекистана.

Китай сохранил лидерство по внешней торговле с Узбекистаном — 3,11 млрд долларов (+44,9%). Россия осталась на втором месте — 2,56 млрд долларов (+37,7). Дальше идут Казахстан ($1,4 млрд), Турция ($1,15 млрд) и Республика Корея ($0,91 млрд).

В структуре направлений экспорта из Узбекистана лидируют Китай (11,7%), Россия (9,9%), и Турция (8,1%), в структуре импорта — Китай (22,7%), Россия (18,5%) и Казахстан (10,3%).





Доля внешнеторгового оборота стран СНГ снизилась на с 39,4% до 31,7% ($5,44 млрд). За счёт увеличения экспорта в другие зарубежные страны доля экспорта в страны СНГ снизилась с 38,3% до 24,9%, доля импорта — с 40% до 36,5%, отмечает Госкомстат.