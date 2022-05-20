Официальные резервные активы Узбекистана на 1 мая составили 35,9 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц на 745,3 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Это рекордный показатель за всё время публикации Центробанком статистики по золотовалютным резервам (ЗВР) с 2013 года. До этого рекорд был зафиксирован по итогам апреля 2021 года, когда ЗВР составляли 35,52 млрд долларов.

Рост произошёл в основном за счёт роста стоимости золотых запасов на 444,2 млн долларов — до 21,3 млрд долларов. При этом их физический объём также вырос на 0,2 млн тройских унций (6,2 тонны) — до 11,1 млн тройских унций (около 345,2 тонны).

Резервы в иностранной валюте в апреле увеличились на 331,3 млн долларов — до 13,5 млрд долларов.

С начала года золотовалютные резервы Узбекистана выросли на 761,6 млн долларов (+2,2%).

Имеющиеся резервы значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмецсячный объём импорта.