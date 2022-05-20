Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев своим приказом уволил двух сотрудников в структуре ведомства, сообщила пресс-служба Минздрава.

От должностей освобождены директор компании «Узмедимпекс» Диёрхон Каттаходжаев и ответственный сотрудник Управления по регулированию оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения и координации благотворительной помощи.

Причинами увольнения называются «ошибки и недостатки в деятельности и задержки в осуществлении государственных закупок в системе».

«Узмедимпекс» как структурное подразделение Минздрава выполняет государственные заказы министерства по закупке медикаментов, медицинской техники и других изделий медицинского назначения за счёт централизованных средств и государственных кредитных линий.