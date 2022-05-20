Бухарский нефтеперерабатывающий завод впервые в Узбекистане начал выпуск «экологически чистого и высококачественного» дизельного топлива класса «Евро-6», сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Дизтопливо «Евро-6» содержит не более 5 мг/кг (ppm) массовой доли серы и не более 4% массовой доли полициклических ароматических углеводородов, говорится в сообщении.

Предприятие получило сертификат соответствия на серийное производство дизтоплива марки ДТ-ЕВРО-Л-III-K5 (Евро-6) в соответствии с требованиями стандарта организации Ts 16472899−044:2021 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

На биржевых торгах уже реализовано 1150 тонн этого дизельного топлива, отметили в «Узбекнефтегазе».