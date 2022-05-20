6 июня в Ташкент прибудет кубок Чемпионата мира по футболу FIFA от Coca-Cola в рамках своего пятого тура. Фанаты из Узбекистана получат возможность лично ощутить магию момента рядом с желанным футбольным трофеем и получить впечатляющие кадры.

Coca-Cola и FIFA приглашают фанатов увидеть культовый символ футбола в преддверии одного из крупнейших спортивных событий в мире — Чемпионата мира по футболу FIFA 2022. У тысяч фанатов появится шанс встать рядом с легендарным футбольным трофеем и поделиться своей любовью к игре. Легендарный кубок чемпионата мира FIFA прибудет в Узбекистан в сопровождении амбассадоров FIFA — чемпионов Кубка мира по футболу прошлых лет.

12 мая кубок Чемпионата мира FIFA от Coca-Cola отправился из Объединенных Арабских Эмиратов в свое пятое путешествие по миру. Кубок посетит 51 футбольную страну. Впервые побывает в 32 странах, прошедших отборочный тур Чемпионата мира по футболу. У трофейного тура кубка Чемпионата мира FIFA есть амбициозная цель — до 2030 года посетить все 211 стран FIFA.

В Ташкенте визит кубка Чемпионата мира по футболу FIFA от Coca-Cola организован при поддержке Ассоциация футбола Узбекистана.

«В пятое путешествие мы решили включить Узбекистан в список стран, где побывает трофей, который является символом надежды и веры для футбольных болельщиков во всем мире. Организаторы в ожидании предстоящей встречи болельщиков Узбекистана с самым желанным футбольным призом самого крупного футбольного зрелища — Чемпионата мира FIFA, и уверены, что они почувствуют настоящую магию момента, когда увидят вблизи легендарный кубок и сфотографируются с ним.

В 2022 году путешествие трофея проходит под хештегом believingismagic (ishonchbumojiza), потому что когда мы верим, происходит настоящая магия. Особой честью для Coca-Cola является партнерство в рамках данного мероприятия с Ассоциацией футбола Узбекистана. Компания высоко ценит созидательную работу Ассоциации футбола Узбекистана в рамках развития футбольной индустрии, поддержки спортсменов, и популяризации футбола среди молодежи", — прокомментировал мероприятие глава представительства Coca-Cola в Узбекистане Мурат Серкан Дилек.

«Символично, что в год празднования 110-летия узбекского футбола в Узбекистан прибывает кубок Чемпионата мира FIFA. В 1994 году Узбекистан стал полноправным членом Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), а также получил право участвовать в самых престижных международных соревнованиях. Уверен, визит кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в сопровождении легенд мирового футбола вдохновит молодежь Узбекистана на большие победы на международной арене. У нас есть огромный потенциал, и чтобы его реализовать, надо верить в себя. Мы благодарны Coca-Cola за подаренные незабываемые моменты для болельщиков Узбекистана», — отметил первый заместитель председателя Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.

Узбекистан — единственная страна в СНГ, которую трофей посетит в 2022 году.

Оригинальный кубок Чемпионата мира FIFA прибудет в сопровождении легенд мирового футбола Кристиана Карамбё и Карлеса Пуйоля — победителей чемпионата мира FIFA 1998 и 2010 годов. Более 4000 человек получат возможность увидеть и сфотографироваться с одним из величайших символов в истории футбола.

Одной из задач тура кубка Чемпионата мира FIFA от Coca-Cola является поддержка целей устойчивого развития в каждой стране, которую посетит трофей. К примеру, весь PET (пластик), собранный во время мероприятия в Ташкенте, будет отправлен на переработку.

Компания Coca-Cola поддерживает партнерские отношения с FIFA с 1976 года и является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA с 1978 года. С 1950 года на каждом стадионе, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу FIFA, присутствует реклама Coca-Cola.

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