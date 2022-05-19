В Узбекистане число используемых доз разных вакцин против коронавируса приблизилось к 70 млн, сообщило Министерство здравоохранения. Всего при вакцинации использовано около 53 млн доз, из них:

2606080 доз AstraZeneca;

48169038 доз ZF-UZ-VAZ 2001 (из них 6172770 доз произведены в Узбекистане);

1341790 доз Sputnik V;

10688860 доз Moderna;

4626180 доз Pfizer/BioNTech;

1976000 доз Sinovac;

343375 доз Sputnik Light.

Резерв вакцин составляет 16 млн 200 тысяч доз, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

12 мая Минздрав привёл данные о том, что запланированный охват населения первой дозой вакцины составляет 94,6%, охват «полной вакцинацией» — 76,9%.

В октябре Минздрав предоставлял информацию о том, сколько вакцинированных людей заболело коронавирусом в стране. С начала массовой вакцинации (1 апреля) из всех заболевших коронавирусом на получивших вакцину пришлось только 285 случаев, или около 0,3%, сообщал замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Атабеков.