В 2022 году в Ташкенте состоится множество интересных тематических мероприятий. Их цель — создать содержательный и насыщенный досуг для ташкентцев, а также продемонстрировать туристам образцы культуры и искусства народа Узбекистана, чтобы их пребывание в городе оставило прекрасные воспоминания.





6−10 мая ташкентцы и гости столицы наслаждались красотой Фестиваля цветов, а 8 мая стартовал Tashkent Opera Fest 2022. До 29 мая поклонники оперы смогут побывать на концертах и стать участниками флешмобов, которые пройдут на площадках перед Национальной библиотекой им. А. Навои и ГАБТ Узбекистана, в парке «Янги Узбекистон», международном и местном аэропортах, на станциях метро, в ресторанах и на аллеях Ташкента.

Начало: в 19:30.

Узнать расписание мероприятий и подробности о Фестивале оперы можно в официальном Telegram-канале хокимията Ташкента.

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