Постановлением президента Узбекистана от 18 мая предусмотрено расширение сети автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, в 2022 году строительство и ремонт внутренних дорог с цементобетонным покрытием будут осуществляться кластерным способом. Всего в течение года в Каракалпакстане, областях и Ташкенте намечено строительство в общей сложности 2606 км таких внутренних дорог.

Адресные списки будущих дорог должны быть составлены местными органами власти на основе предложений общественности и утверждены кенгашами народных депутатов Ташкента, регионов и Жокаргы Кенесом Каракалпакстана.

Постановлением закреплено, что привлечение проектных организаций, согласование технических условий с ответственными организациями, организация разработки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации осуществляются организациями-заказчиками.

Разработанная проектно-сметная документация и сформированные цены должны пройти государственную экспертизу через электронную платформу «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство»).

Генеральная подрядная организация по строительству внутренних дорог с цементобетонным покрытием кластерным методом будет определяться путём отбора наилучших предложений.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев поручил ускорить строительство внутренних дорог. Сообщалось о планах строительства 2300 км цементобетонных дорог. Для покрытия этих потребностей объёмы производства цемента было поручено увеличены на 3,5 миллиона тонн, местное производство к концу года должно достичь 18 миллионов тонн и полностью покрыть внутренние нужды.

С 1 мая до конца года импортируемая техника для строительства дорог с цементобетонным покрытием будет освобождена от таможенных пошлин и утилизационного сбора. На перевозку цемента и щебня в Бухарскую, Сырдарьинскую и Хорезмскую области, где отсутствуют предприятия по производству цемента, железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» предоставит 50-процентную скидку.