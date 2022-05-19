Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявил ряд случаев хищения бюджетных средств в крупном объёме в госучреждениях в Навоийской области, сообщила пресс-служба департамента.
В ходе доследственной проверки установлено, что материально ответственные лица областного управления народного образования и компании I. A. в июле 2021 года заключили с нарушением требований закона о государственных закупках договор о покупке 8 видов спортивного инвентаря на сумму, завышенную на 787,8 млн сумов.
Бывшее Управление по туризму и спорту (ныне Управление туризма и культурного наследия) в декабре прошлого года приобрело 22 вида спортинвентаря на сумму, завышенную на 598,9 млн сумов. Таким образом, был нанесён очень крупный ущерб интересам государства и общества, отмечается в сообщении.
Кроме того, в декабре были оформлены поддельные документы на поездку восьми школьников на международное соревнование в Москву на сумму 80 млн сумов, при этом поездку оплатили родители школьников.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса, ведётся следствие.
Алиса Печальная
Очередная констатация факта. Без серьезных наказаний. Чесслово, выглядит как реклама коррупции: воруй!, все равно ничего не будет!..
Umidakhon Yusupova
Ужас, воруют бульдозерами. Главное кинуть, награбить, остальное стало неважно.
Nabi Buranov
Миллиард закопал, отсидел годик полтора ато и условно. Глядишь а там и забудуд. Вышел с грязной совестью. Открыл фирму и всё заново по кругу. Итак бесконечно и безнаказанно. Любая бизнес хараша.