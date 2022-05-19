Последние семь лет в Узбекистане были самыми тёплыми за все годы метеорологических наблюдений, при этом первое место среди них делят 2016 и 2021 годы. Об этом говорится в обзоре, опубликованном Центром гидрометеорологической службы (Узгидромет).

Повышение температуры воздуха не единственный показатель изменения климата. Глобальное потепление ведёт, в первую очередь, к увеличению различного рода погодных аномалий.

Поздней весной и летом увеличилась повторяемость и интенсивность аномально жарких периодов. Наиболее подвержен этому явлению район Приаралья. В последние пять лет в этом регионе практически ежегодно обновляются рекорды максимальной температуры воздуха.

Возросло число дней с температурой воздуха +40 градусов Цельсия и выше. По пустынной зоне, на севере и юге страны число аномально жарких дней составило от 25 до 40 при норме 15−30 дней.

Увеличилась продолжительность сухих периодов, что приводит к усилению атмосферной засухи и водного дефицита. В последние годы число дней с атмосферной засухой составило 50−80 дней при среднем многолетнем значении 30−70.

Штормовые ветры приводят к возникновению и переносу пыльной мглы. Узгидромет напоминает, что в ноябре прошлого года в Ташкенте, а также в Ташкентской и Сырдарьинской областях впервые наблюдалось аномальное природное явление — эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 100−200 м.

Горные и предгорные районы Узбекистана являются селеопасными зонами. За последние 10 лет по стране наблюдалось 657 селей и паводков (в 2018 году — 75, в 2019-м — 132, в 2020-м — 119, в 2021-м — 134; в текущем году — более 70).

На 12% территории страны существует 29 основных бассейнов рек, подверженных угрозе возникновения селей и паводков, в основном они расположены в Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях.

Основной причиной селей являются ливневые дожди (град), в результате которых повышается уровень воды в реках и саях, увеличивается интенсивность паводков в регионах.

Загрязнение окружающей среды

В Узгидромете рассказали о том, как устроена система фонового мониторинга состояния окружающей среды — наблюдений за количеством загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, загрязнением поверхностных вод и почвы.

Мониторинг за поверхностными водами проводится каждый месяц на 59 водных объектах, 85 пунктах на 107 точках наблюдения по 43 компонентам. Результаты лабораторных анализов показывают, что 90% показателей качества загрязнения водных объектов — умеренно загрязнённые (3-й класс) или загрязнённые (4-й класс), а 10% водных объектов относятся к категории чистых вод (2-й класс). Реки Зеравшан, Чирчик, Салар, коллекторы Сиаб, Шурозак и ГПСК отнесены к наиболее загрязнённым водным объектам.

Мониторинг за загрязнением почвы проводится ежегодно в весенний и осенний сезоны в 212 хозяйствах, расположенных в 107 районах Каракалпакстана и областей. Мониторинг также проводится на 14 промышленных городах по 20 показателям. Многолетние анализы показывают, что в Андижанской и Ферганской областях наблюдалась загрязнённость почв остаточными количествами хлорорганических пестицидов с превышением установленных норм загрязнения в 1,3−3,7 раза и 1,3−2 раза, соответственно.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха химическими веществами проводятся ежедневно в 25 городах на 65 стационарных постах, на которых контролируются показатели по содержанию в воздухе 10 загрязняющих веществ и 4 тяжёлым металлам (цинк, медь, свинец, кадмий).

За последние несколько лет была отмечается стабильность уровней загрязнения воздуха по контролируемым показателям во многих городах, отмечает Узгидромет. В 2010−2021 годах в стране в целом наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, однако рост индекса загрязнения сохранился в таких городах, как Ангрен, Алмалык, Фергана.

В целом уровень загрязнения воздуха в стране находится на уровне нормы, сообщили в Узгидромете. Максимальное разовое загрязнение воздуха во время пыльных бурь в ноябре-декабре 2021 года и январе этого года было зафиксировано в городах Гулистан, Алмалык, Чирчик, Ташкент, Бекабад, Ангрен, Бухара, Навои и Самарканд.

Актуальным вопросом в последнее время остаются данные о количестве мелкодисперсной пыли (РM 2,5) в воздухе. В Узбекистане на фоне высоких температур в результате изменения климата отмечаются повторяющие атмосферные засухи, гаримсели, пыльные бури, а также увеличение количества пыли в жилых районах из-за промышленных предприятий, автотранспорта и свалок строительной отрасли.

Существующие стандарты не позволяют идентифицировать частицы пыли размером PM 2,5 в воздухе, т. е. стандарты Всемирной организации здравоохранения в отношении содержания в воздухе РM 2,5 отличаются от существующих норм в Узбекистане, отмечает Узгидромет.

Специалисты подчёркивают необходимость разработки стандартов качества воздуха в соответствии с международными требованиями, а также природно-климатическими условиями Узбекистана.

Для этого Узгидромет разработал и направил в Министерство инновационного развития проект национальной информационной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха на основе комплексной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха и риска для здоровья населения. В рамках проекта на основе мировых стандартов будут разработаны стандарты качества воздуха и будет изучаться влияние вредных веществ в воздухе на здоровье человека, было рассказано на пресс-конференции в Узгидромете 13 мая.

Как устроена сеть гидрометеорологических наблюдений

Автоматическая метеостанция на самой высокогорной метеостанции Узгидромета — «Ойгаинг».

Метеорологическая сеть наблюдения Узгидромета состоит из 92 метеостанций, 21 из которых включена во Всемирную систему обмена метеорологической информацией.

В 2020−2021 годах на сети мониторинга было установлено 62 автоматические метеостанции, 2 стационарные и 1 мобильная лаборатория мониторинга загрязнения воздуха, 1 суперкомпьютер для численного прогноза погоды. В Бухаре недавно был установлен 1 новый метеорологический локатор.

Благодаря внедрению новых технологий, обеспечена передача данных с автоматических метеостанций в режиме онлайн с интервалом 10 минут по мобильной и спутниковой связи.

История метеорологических наблюдений в Узбекистане началась в сентябре 1867 года с открытия метеорологической станции при Ташкентской астрономической обсерватории, где велись ежедневные наблюдения за температурой воздуха и осадками. Позже были организованы метеорологические станции «Андижан» (1882), «Нукус» (1883), «Бухара» (1890), «Фергана» (1880), «Джизак» (1881), «Бекабад» (1910) и «Кува» (1911).

Метеорологическая сеть начала расширяться в 1950−60-х годах. На метеостанциях были налажены дополнительные наблюдения за актинометрией (изучение солнечной радиации, её рассеяния и поглощения) на 6 станциях, водным балансом на 10 станциях, тепловым балансом на 4 станциях и градиентом (изучение возрастания параметров в пространстве) на 2 станциях. В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации ведутся восьмисрочные метеорологические наблюдения.