В городе Маргилане Ферганской области был обнаружен нелегальный цех по производству извести, где производство велось при помощи четырёх самодельных газовых горелок, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Доследственная проверка Ферганского районного отдела департамента показала, что цех был отключён от городской газовой сети в связи с задолженностью. Однако неформальный руководитель компании, организовавшей цех, М. А. и другие повторно подключились к газовым коммуникациям и вели кустарное производство.





Ущерб, нанесённый этими действиями интересам государства и общества, оценён в 277,4 млн сумов. Возбуждено уголовное дело по статье 185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.