Задолженность Афганистана за электроэнергию, поставляемую Узбекистаном и Таджикистаном, превысила 100 млн долларов. Об этом 18 мая сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов страны.

Представитель министерства Ахтар Мухаммад Нусрат заявил, что банки в Узбекистане и Таджикистане в настоящее время «испытывают трудности с получением денег», что препятствует выплате долгов афганской энергетической компанией DABS.

По его словам, Министерство энергетики и водных ресурсов предпринимает попытки оплатить электроэнергию. «В Узбекистане есть свои проблемы, мы хотим оплатить, но проблема в банках», — сказал Ахтар Мохаммад Нусрат.

Бывший глава DABS Аманулла Галиб сообщил, что Афганистан платит около 300 млн долларов в год за электроэнергию странам Центральной Азии, в первую очередь Узбекистану.

«Афганистан покупает большую часть своей электроэнергии в Узбекистане. Это около 108 млн долларов в год. Проблема сейчас в оплате счетов», — сказал он, добавив, что «война в Украине усложнила банковский процесс для соседних стран».

В пресс-службе Министерстве энергетики Узбекистана «Газете.uz» заявили, что за 2021 год афганская сторона полностью рассчиталась с задолженностью по электроэнергии. «Сейчас электроэнергию не поставляем», — добавили в Минэнерго.

На запрос редакции в Центробанке пока не ответили.

В октябре сообщалось, что долг Афганистана за электроэнергию перед соседними странами составляет 62 млн долларов. Представители DABS заявили, что они попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) предоставить 90 млн долларов для выплаты долга. При этом сообщалось, что если средства не будут получены, компания может взыскивать долги с людей, которые не оплатили счета.

В том же месяце вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков сообщал, что временное правительство Афганистана обязуется полностью погасить задолженность по электроэнергии. По его словам, Узбекистан «ни на один час» не прекращал поставки электричества Кабулу.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2021 году страна экспортировала электричества на 93,9 млн долларов, а в январе-марте 2020 года — на 23,5 млн долларов. Большая часть поставок направляется в Афганистан.