Центральный банк Узбекистана установил с 20 мая новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США резко снижается на 42,37 сума — до 11088,2 сума, евро — на 71,2 сума до 11642,61. Рубль укрепляется на 2,69 сума — до рекордных 177,91 сума.


Доллар девальвировал ниже 11100 сумов впервые с 15 марта, когда курс был на уровне 11033 сумов, после чего сум за три дня обесценился сразу на 4,8% — до рекордных 11571,99 сума. С тех пор сум устойчиво укреплялся к иностранным валютам на фоне повышения основной ставки Центрального банка до 17% и её сохранения, а также валютных интервенций за счёт экспорта золота.

На валютной бирже Ташкента 19 мая объём торгов составил 339,8 млн долларов, что может свидетельствовать о реализации большого объёма валюты, что привело к укреплению сума. При этом за последнюю неделю объёмы не превышали 103 млн долларов.

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Центробанк ранее анализировал, как обменный курс влияет на цены. Изменение курса может влиять на инфляцию напрямую — за счёт изменения цен на импортную конечную продукцию, а также косвенно — за счёт изменения цен на импортное сырьё. Девальвация курса на 1 п. п. в долгосрочной перспективе ускоряет базовую инфляцию на 0,28 п. п., говорилось в обзоре регулятор.