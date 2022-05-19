Состояние климата на Земле оценили специалисты Всемирной метеорологической организации в новом докладе. Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) градуса выше доиндустриального (1850−1900 годы) уровня, а последние семь лет были самыми тёплыми на Земле за всю историю наблюдений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил план мирового перехода на возобновляемые источники энергии без промедления. Ранее он указывал на медлительность в исполнении обещаний по сокращению парниковых выбросов, данных главами государств и компаний на климатической конференции в Глазго, и призвал привлечь к ответственности тех, кто всё ещё финансирует добычу и использование угля в частном секторе.

«Мировая энергетическая система нефункциональна и всё сильнее подталкивает нас к климатической катастрофе», — заявил глава ООН. Он подчеркнул, что опора на ископаемые виды топлива является тупиком и с экологической, и с экономической точек зрения.

Необходимо в срочном порядке заняться трансформацией энергетических систем, в частности, переходить на установки ветряной и солнечной энергии, призвал Антониу Гутерриш. В 2021 году впервые в истории энергия солнца и ветра составила 10% в мировых объёмах электрогенерации, по данным Global Electricity Review.

Сегодня в большинстве случаев использование установок ВИЭ обходится дешевле, чем использование угля и других ископаемых видов топлива. За последнее десятилетие стоимость энергии ветра снизилась более чем наполовину. Стоимость солнечной энергии и солнечных батарей упала на 85%, привёл данные глава ООН. Инвестиции в возобновляемую энергетику способствуют созданию рабочих мест — в три раза больше, чем инвестиции в топливную энергетику, отметил он.

Генсек ООН предложил пять важнейших мер для ускорения перехода к возобновляемой энергетике, включая:

отношение к технологиям ВИЭ как к важнейшим глобальным общественным благам и устранение препятствий для обмена знаниями и технологиями;

расширение доступа к технологиям производства и поставкам возобновляемой энергии;

создание условий для их использования;

трёхкратное увеличение частных и государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии;

прекращение субсидий на ископаемое топливо, которые составляют примерно 11 млн долларов в минуту.

«Как явствует из сегодняшнего доклада ВМО, настало время ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, пока не поздно», — подчеркнул генсек ООН.

Обзор состояния климата ВМО даёт анализ изменения климата по четырём ключевым показателям — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание океана и закисление океана.

В 2021 году все четыре показателя установили новые рекорды. Так, глобальный средний уровень моря достиг нового максимума после того как в период 2013—2021 годов он увеличивался в среднем на 4,5 мм в год. Наступление океана связано со стремительной потерей массы льда из ледяных щитов Арктики и Антарктики. Тяжёлые последствия ощущают на себе сотни миллионов жителей прибрежных районов — океанские воды наступают на жилище людей, прибрежные города оказываются под водой.

Эксперты считают, что все эти данные подтверждают тот факт, что деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба на суше, в океане и в атмосфере, которые приведут к негативным долгосрочным последствиям.

«Тепло, удерживаемое парниковыми газами, вызванными деятельностью человека, будет согревать планету на протяжении жизни многих последующих поколений» — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он сообщил, что повышение уровня моря, нагревание и закисление океана будут продолжаться в течение сотен лет, если не будут изобретены средства для удаления углерода из атмосферы.

«Таяние некоторых ледников достигло точки невозврата, и это будет иметь долгосрочные последствия в мире, в котором более 2 миллиардов людей уже испытывают дефицит воды», — предупредил он.

Экстремальные погодные условия — повседневное «лицо» изменения климата

Аномальные погодные условия уже привели к экономическим потерям, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов, нанесли тяжёлый урон жизни и благосостоянию людей и обернулись потрясениями в сфере продовольственной и водной безопасности, отмечают в ООН. Они привели к массовым перемещениям населения.

Планету захлёстывают небывалые волны тепла: 9 июля прошлого года в Долине смерти в Калифорнии температура достигла 54,4 градуса, сравнявшись с самым высоким значением в 2020 году, зарегистрированным в мире по крайней мере с 1930-х годов. Температурный рекорд был зарегистрирован и в Сиракузах на Сицилии — 48,8 градуса.

В канадской провинции Британская Колумбия 29 июня 2021 года температура воздуха достигла 49,6 градуса, что вызвало разрушительные лесные пожары, которые, в свою очередь, усугубили последствия наводнения в ноябре. Данные об увеличении количества аномально жарких и сухих дней в Узбекистане недавно озвучил Узгидромет.

Многие регионы мира, включая Африканский Рог, Канаду, западную часть США, Иран, Афганистан, Пакистан и Турцию, иссушает засуха. Она приводит к высыханию рек, массовому падежу скота, лишая людей урожаев, приводя к деградации земель и утрате плодородия. Не находящая долгие года решения проблема голода в мире тесно связана с изменением климата.