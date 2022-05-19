Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь в интервью проекту Alter Ego прокомментировала сообщения о рисках китайских кредитов.
Дипломат сослалась на слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который отмечал, что без привлечения внешних заимствований не удалось бы ни построить новые линии метро в Ташкенте, ни поднять зарплаты медработникам и учителям.
«Шавкат Мирзиёев сказал, что люди пользуются услугами метро, люди живут в своих домах. Это, в частности, тоже благодаря внешнему долгу. Сейчас внешний долг по данным, опубликованным узбекской стороной, составляет 38% от ВВП. По международному стандарту [это] в безопасном пределе», — отметила она.
Посол подчеркнула, что сейчас главными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития и Всемирный банк, а не Китай.
«На самом деле Китай предоставляет льготные кредиты. Здесь главные кредиторы — это Эксимбанк [КНР] и Китайский банк развития. Те примеры, которые вы привели, это когда западные банки или международные финансовые учреждения предоставляют долг — это уже лепёшка, а когда Китай предоставляет долг или кредиты — это уже ловушка. Люди иногда не разбираются», — сказала она.
По словам Цзян Янь, страны, которые участвуют в проекте «Один пояс — один путь», не жаловались Китаю касательно долга.
«Ни одна страна нам не жаловалась, что они попали в долговую ловушку. Поэтому надо реально посмотреть на дело. Мы помогаем. Тем более, что это на принципе совместной консолидации, совместного строительства, совместного использования. Мы не хотим, чтобы это была монополия нашего проекта. Мы никогда не прибавим к этому политические условия. Нет у нас политических условий», — подчеркнула Цзян Янь.
Глава китайской дипломатической миссии отметила, что договорённости необходимо соблюдать «в соответствии с рыночными условиями и определёнными правилами».
«Эти правила должна соблюдать как китайская сторона, так и другие страны. Дух соглашения надо держать», — заявила она, подчеркнув, что сообщения о «долговой яме» являются «необоснованными».
Мировой кредитор
Осенью Forbes со ссылкой на американскую исследовательскую лабораторию AidData сообщал, что объёмы долгов развивающихся стран перед Китаем за последние 20 лет достигли 385 млрд долларов.
За время действия проекта «Один пояс — один путь» Китай вложил более 843 млрд долларов в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 163 странах Африки и Центральной Азии, и почти 70% этой суммы было выдано госбанкам и совместным предприятиям стран в виде кредитов.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров весной прошлого года отмечал, что некоторые инфраструктурные объекты могут отойти под управление Китая, если страна не выплатит госдолг вовремя.
СМИ сообщали, что в Таджикистане китайская компания ТВЕА получила право добывать золото из рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» до тех пор, пока не возместит потраченные в 2016 году на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» 331,5 млн долларов, полученные от Эксимбанка Китая.
Госдолг Узбекистана
Государственный долг Узбекистана в 2021 году вырос на 2,9 млрд долларов — до 26,3 млрд долларов, что на тот момент составляло 38% от ВВП. Уровень до 60% считается безопасным.
Основными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития (5,2 млрд долларов) и Всемирный банк (4,3 млрд), на которых приходится 36,1% всего госдолга. Следом идут Государственный банк развития Китая (2,2 млрд долларов) и Эксимбанк Китая (2 млрд), или 16,7% в структуре долга.
В Минфине Узбекистана отмечали, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. Около 42,6% (в начале прошлого года было 44%), или 10,1 млрд долларов этого долга, приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.
Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный), а также негарантированный (частный) внешний долг. При этом стоит отметить, что в частном сегменте в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», «Ипотека банке», которые суммарно разместили долговые бумаги на 1,92 млрд долларов).
Samir Rakhim
Главное нашим чиновникам не повторить путь Шри Ланки. А так работал с представителями Китая. Трудолюбивый, целеустремлённый, честный народ, всегда держвт слово и свои обещания. И всегда откликаются на просьбы, даже мелкие. Приятно было сотрудничать
Patric Hornqvist
@Samir Rakhim, причем тут Шри Ланка? Их погубила экошиза и принятные законы еще в 2019. После запрета пестицидов и прочей химии урожайность упала сотни раз.
Андрей
А на самом деле любой долг — это ловушка, и не важно от Китая или от Запада. Что, Китай охотнее простит выданные деньги? Да нет, точно так же как Запад будет их забирать назад.
Shohruh Yusupov
Самир, сиз хитойлиларга ишлисми диман. Лично ман булар билан нечи йил бирга ишладим. Буларни ичидан курдим кимлигини. Буларнинг асл максади кучсиз мамлакатларни обдон карзга ботирволиб кейин агрессив сиёсатини олиб бориш. Хитойликлар узини секин асталик билан Узбекистонга кимлигини курсатишни бошлади, лекин айрим куйи бугин хукумат мутассади рахбарларимиз бунга эъборини каратгиси келмаяпти, утирган курсисидан ажраб колишдан куркишвоти. Киргизистон, Тожикистон, Козогистан, Туркманистон ва бошка мамлакатларда булар нималар килганини биласизми?
Манда кулимда етарлича маълумотлар ва хужжатлар бор буларни ноконуний ишлари буйича. Бир кисмини прокуратурага хам юбордим. Бизани хурматли прокурорларимиз нимагадур хозирча бу хужжатларга кузларини юмволишган.
Бир кун галвир албатта сувдан кутарилади, шунда кеч булмаса булгани.
Комил Рахманкулов
Можно говорить что угодно, но факты на лицо. Киргизия, Таджикистан, Шри Ланка и т. п. примеры показывают, что Китай на уступки не идет и ни цента не прощает. Даже МВФ и ВБ могут идти на какие-то незначительные уступки, но Китай во всем ведет очень жесткую политику.
UPS
@Комил Рахманкулов, долг платежом красен, условия простые берёшь и возвращаешь, это не гуманитарная помощь чтобы прощать, когда прощают долги это уже похоже на предвзятость соглашения или отмывку денег соответственно. Не нравятся условия, значит не надо брать кредит.
Shohruh Yusupov
Комил, гапизга 100 фоиз кушиламан.
Pavel Markovic
Нам точно стоит опасаться Китая и его амбиций, которые выходят далеко за его пределы. В первую очередь, Китай нацелен на юго-восточную и центральную Азию.
Renat Akchurin
Китайские кредиты — ловушка, ибо кредиты “западных“ институтов, когда они не могут быть выплачены, не подразумевают взятие под контроль / управление кредитором инфраструктурных объектов. Так что, госпожа посол лукавит.
Катя Кисова
Зачем далеко ходить, пример дружбы россии с Китаем, пока идет война, Китай на свою продукцию взвинтил цены, дружба дружбой, но Китай никогда не откажется от выгоды.
Kamil Nurmuhamedov
Кредиты Китая — чистая политика. Не надо вести войны, как один безумец на севере, чтобы завоевать др. страны. Легче и дешевле посадить их на долговой крючок, а потом вертеть ими как захочется.