Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь в интервью проекту Alter Ego прокомментировала сообщения о рисках китайских кредитов.

Дипломат сослалась на слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который отмечал, что без привлечения внешних заимствований не удалось бы ни построить новые линии метро в Ташкенте, ни поднять зарплаты медработникам и учителям.

«Шавкат Мирзиёев сказал, что люди пользуются услугами метро, люди живут в своих домах. Это, в частности, тоже благодаря внешнему долгу. Сейчас внешний долг по данным, опубликованным узбекской стороной, составляет 38% от ВВП. По международному стандарту [это] в безопасном пределе», — отметила она.

Посол подчеркнула, что сейчас главными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития и Всемирный банк, а не Китай.

«На самом деле Китай предоставляет льготные кредиты. Здесь главные кредиторы — это Эксимбанк [КНР] и Китайский банк развития. Те примеры, которые вы привели, это когда западные банки или международные финансовые учреждения предоставляют долг — это уже лепёшка, а когда Китай предоставляет долг или кредиты — это уже ловушка. Люди иногда не разбираются», — сказала она.

По словам Цзян Янь, страны, которые участвуют в проекте «Один пояс — один путь», не жаловались Китаю касательно долга.

«Ни одна страна нам не жаловалась, что они попали в долговую ловушку. Поэтому надо реально посмотреть на дело. Мы помогаем. Тем более, что это на принципе совместной консолидации, совместного строительства, совместного использования. Мы не хотим, чтобы это была монополия нашего проекта. Мы никогда не прибавим к этому политические условия. Нет у нас политических условий», — подчеркнула Цзян Янь.

Глава китайской дипломатической миссии отметила, что договорённости необходимо соблюдать «в соответствии с рыночными условиями и определёнными правилами».

«Эти правила должна соблюдать как китайская сторона, так и другие страны. Дух соглашения надо держать», — заявила она, подчеркнув, что сообщения о «долговой яме» являются «необоснованными».

Мировой кредитор

Осенью Forbes со ссылкой на американскую исследовательскую лабораторию AidData сообщал, что объёмы долгов развивающихся стран перед Китаем за последние 20 лет достигли 385 млрд долларов.

За время действия проекта «Один пояс — один путь» Китай вложил более 843 млрд долларов в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 163 странах Африки и Центральной Азии, и почти 70% этой суммы было выдано госбанкам и совместным предприятиям стран в виде кредитов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров весной прошлого года отмечал, что некоторые инфраструктурные объекты могут отойти под управление Китая, если страна не выплатит госдолг вовремя.

СМИ сообщали, что в Таджикистане китайская компания ТВЕА получила право добывать золото из рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» до тех пор, пока не возместит потраченные в 2016 году на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» 331,5 млн долларов, полученные от Эксимбанка Китая.

Госдолг Узбекистана

Государственный долг Узбекистана в 2021 году вырос на 2,9 млрд долларов — до 26,3 млрд долларов, что на тот момент составляло 38% от ВВП. Уровень до 60% считается безопасным.

Основными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития (5,2 млрд долларов) и Всемирный банк (4,3 млрд), на которых приходится 36,1% всего госдолга. Следом идут Государственный банк развития Китая (2,2 млрд долларов) и Эксимбанк Китая (2 млрд), или 16,7% в структуре долга.

В Минфине Узбекистана отмечали, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. Около 42,6% (в начале прошлого года было 44%), или 10,1 млрд долларов этого долга, приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный), а также негарантированный (частный) внешний долг. При этом стоит отметить, что в частном сегменте в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», «Ипотека банке», которые суммарно разместили долговые бумаги на 1,92 млрд долларов).