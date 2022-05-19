Спортсменки из Узбекистана завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле, проходящего 8−20 мая, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. Это первые медали за всю историю узбекской школы бокса на чемпионатах мира среди взрослых.

Азиза Якубова и Мохира Абдуллаева. Фото: IBA.

Первую бронзовую медаль в копилку сборной принесла Азиза Якубова в весовой категории до 50 кг. В полуфинале её соперница из Колумбии Игрит Лорена Валенсия оказалась сильнее (1:4).

Мохира Абдуллаева, выступавшая в весовой категории свыше 81 кг, также завоевала бронзовую медаль. В первом раунде боя она получила травму, из-за чего не смогла продолжить встречу и судьи отдали досрочную победу её сопернице Хайжа Марди из Марокко.