АО «Асакабанк» продолжает предоставлять клиентам все виды удобных и выгодных услуг, не только на территории Узбекистана, но и в других странах мира. «Асакабанк» успешно реализовывает международные пластиковые карты Mastercard Business с 2001 года.

Корпоративные клиенты банка могут использовать международную карту Mastercard Business в следующих целях:

оплата в иностранной валюте расходов, связанных с командировками сотрудников за границей;

снятие наличных денег за пределами Узбекистана в иностранной валюте для оплаты расходов, связанных со служебными поездками сотрудников за границей;

оплата представительских расходов за пределами Узбекистана в иностранной валюте;

оплата через интернет товаров и услуг, которые не противоречат деятельности организации: бронирование гостиничных номеров, приобретение онлайн обучающих курсов и программ, использование рекламных услуг и так далее;

приобретение билетов у авиаперевозчиков, железнодорожных касс и туроператоров на территории Узбекистана.

При отправке сотрудника в командировку нужно не только подготовить его к деловым переговорам, а еще и обеспечить средствами, официально оформить поездку внутри компании, рассчитать и выдать суточные сотруднику. При этом можно передать командировочные тремя способами: наличными, перечислить на зарплатную карту или на карту MasterCard Business.

Третий вариант — удобный и прозрачный, так как вы можете устанавливать и менять лимиты, пользоваться картой в любой точке мира и отслеживать расходы по выписке в режиме онлайн. Более того, выдача денег под отчет учитывается в компании не в момент передачи средств, а в момент использования. Это значительно упрощает процесс бухгалтерской отчетности: фиксируется только то, что потрачено.





MasterCard Business позволяет осуществлять электронные платежи с помощью сервиса 3D Secure в пунктах продаж и обслуживания и на сайтах во всех странах мира с маркировкой Mastercard. Также за пределами Узбекистана можно снять наличные средства в банках и банкоматах с символикой Mastercard. Платежная система Mastercard доступна в 210 странах и охватывает более 30 тысяч банков.

Mastercard Business предоставляет широкий спектр возможностей для корпоративных клиентов, способствует формированию эффективной и прозрачной среды в экономических, партнерских и трудовых отношениях. Решать финансовые дела с «Асакабанком» удобно, безопасно и быстро внутри Узбекистана и по всему миру.

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