Абдурасул Носиржон угли Абдурахманов назначен заместителем хокима Сурхандарьинской области по связям с общественностью и религиозными организациями. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.

Абдурасул Абдурахманов (1990 года рождения) в 2012 году окончил Институт Службы государственной безопасности, специальность — юриспруденция, правовед.

В течение своей профессиональной деятельности служил на военной службе в офицерском составе подразделений СГБ.

До текущего назначения с 2019 года работал начальником оперативного подразделения Управления СГБ по Сурхандарьинской области.

С 2019 года эту должность замхокима занимал Баходир Рахимович Кодиров. Он был недавно назначен на аналогичный пост в хокимияте Самаркандской области.