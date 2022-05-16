Абдурасул Носиржон угли Абдурахманов назначен заместителем хокима Сурхандарьинской области по связям с общественностью и религиозными организациями. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.
Абдурасул Абдурахманов (1990 года рождения) в 2012 году окончил Институт Службы государственной безопасности, специальность — юриспруденция, правовед.
В течение своей профессиональной деятельности служил на военной службе в офицерском составе подразделений СГБ.
До текущего назначения с 2019 года работал начальником оперативного подразделения Управления СГБ по Сурхандарьинской области.
С 2019 года эту должность замхокима занимал Баходир Рахимович Кодиров. Он был недавно назначен на аналогичный пост в хокимияте Самаркандской области.