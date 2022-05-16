Узбекистан провёл значительные реформы в области обеспечения свободы вероисповедания, но в последнее время наблюдаются случаи, «отражающие старые времена», заявил 16 мая на международном форуме «Диалог деклараций» в Ташкенте посол США Дэниел Розенблюм.

Глава американской дипмиссии отметил, что посольство несколько раз участвовало в подобных диалогах, и за три года работы диалог между Узбекистаном и США расширился. Он добавил, что считает себя другом Узбекистана.

«Религиозная свобода считается важной для американцев. На протяжении многих лет мы уделяем внимание поддержке этого в нашей внешней политике. Государственный департамент ежегодно публикует отчёт о свободе вероисповедания в мире. Этим самым мы не хотим сказать, что мы совершенны, что мы учим других. Конечно, нам тоже нужно сделать много для продвижения толерантности», — цитирует Дэниела Розенблюма Bugun.uz.

В Узбекистане с 2016 года произошли значительные изменения, отметил посол. В 2020 году Узбекистан был исключен из списка особого наблюдения (Special Watch List) для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к «серьёзным нарушениям религиозной свободы». «Это отражает результат работы, проделанной правительством Узбекистана за прошедший период. Ещё одним примером этого является освобождение сотен политических и религиозных заключенных», — сказал дипломат.

«Были также прекращены рейды на небольшие религиозные группы. Это было одним из важнейших шагов на пути к свободе вероисповедания. Правительство Узбекистана также продемонстрировало готовность обсуждать с международным сообществом чувствительные вопросы свободы вероисповедания. Соединённые Штаты поддерживают это», — сказал Дэниел Розенблюм.

При этом посол сказал, что наряду с реформами в Узбекистане видит случаи, «отражающие старые времена». В качестве примеров он привел ряд таких случаев.

«Несмотря на проделанную работу, в Узбекистане в последнее время мы наблюдаем случаи, отражающие старые времена. Я хотел бы привести несколько тревожных примеров: заключение людей под стражу за экстремистские материалы, создание препятствий для регистрации малых религиозных организаций, особенно в областях и районах, случаи принудительного бритья бород сотрудниками органов внутренних дел и другие», — заявил он.

США также «не очень рады» последней редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях», принятой в июле 2021 года, сказал Дэниел Розенблюм.

«Например, обязательная регистрация всё так же является требованием закона. Процесс регистрации религиозных организаций в соответствии с недавно обновлённым законом остаётся обширным и сложным, а некоторые требования противоречат требованиям международного права. Сотрудники органов внутренних дел задерживают людей за незаконную религиозную литературу. Люди должны иметь возможность свободно исповедовать свою религию», — подчеркнул посол.

Дэниел Розенблюм повторил, что с 2016 года Узбекистан добился больших успехов в сфере свободы религии, но «в наши дни некоторые вещи, похоже, идут вспять».

«Давайте не будем отступать, давайте двигаться вперед, давайте двигаться к более толерантному обществу. Пусть будет общество, где есть место разным религиям, включая малые религии», — призвал он.

«Газета.uz» на днях сообщала, что мужчин в Ташкенте снова отвозили в ОВД и заставляли сбривать бороды. Как сообщил один из них, ему и его руководителю грозили арестом на 15 суток, из-за чего они согласились побриться. В пресс-службе МВД отметили, что мужчины могут обратиться с жалобой, если их права были нарушены.