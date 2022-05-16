Президент России Владимир Путин предложил предоставить статус наблюдателя Содружеству независимых государств (СНГ) в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это предложение он озвучил на саммите к 20-летию существования ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить — предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», — отметил президент.

Такое предложение обсуждалось и ранее. В мае 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ОДКБ есть «консенсус по предоставлению статуса наблюдателя в ней ШОС и СНГ». В феврале этого года первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов заявил, что содружество планирует получить статус наблюдателя в ОДКБ".

На саммите президент России заявил, что цель биологических лабораторий США на постсоветском пространстве — «сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов».

Он также высказался о расширении НАТО, которое «носит искусственный характер».

По его словам, в Украине «давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывает глаза коллективный Запад». Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы.

«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну будем соответствующим образом на это и реагировать», — сказал он.

Президент России также утверждает, что контингент ОДКБ «предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа».

Владимир Путин заявил, что в закрытом режиме подробно проинформирует лидеров ОДКБ о ходе войны в Украине.

В сентябре 2021 года все шесть членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) подписали протокол, в соответствии с которым в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вводится понятие «координирующего государства». Это государство будет создавать коллективные миротворческие силы, которые будут применяться в миротворческой операции по мандату ООН. В апреле 2022 года это решение было ратифицировано Госдумой России.