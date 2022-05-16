Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая во время визита в Фергану посетил строительную площадку массива «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан») на улице Нурафшон.

На территории площадью 300 га планируется построить 298 многоэтажных домов (7-, 12-, 16-, 18- и 25-этажных). 80 из них будут возведены бизнесом в текущем году.





По данным телеканала «Узбекистан 24», при строительстве используется корейский опыт, к проекту также привлечены турецкие эксперты.

На массиве будут построены две общеобразовательные школы, три детских сада (в репортаже «Узбекистан 24» говорится о 6 школах на 1650 мест каждая и 10 детсадах на 420 мест каждый), медицинские учреждения, пункты торговли и бытового обслуживания, амфитеатр на 4000 мест, гостиницы, спортивный комплекс и мечеть. Здесь также создаётся малая промзона на 50 га, где запланировано создание 20 тысяч рабочих мест.





На площади в 70 га в центре массива будет создан парк «Янги Узбекистон» с искусственным озером. Уже высажено более 10 тысяч саженцев. Всего планируется посадить 21 тысячу деревьев.

Первый заместитель министра строительства Давронжон Одилов в интервью «Узбекистан 24» заявил, что общая площадь зелёных насаждений на территории массива составит 56%. «Это будет самым зелёным и экологическим массивом среди всех массивов, которые мы сегодня строим», — сказал он.

По его словам, в промзоне планируется наладить производство электротехнической и текстильной продукции.

Глава государства поручил обеспечить массив коммуникационными сетями и организовать современное коммунальное обслуживание.





В репортаже «Узбекистан 24» отмечается, что на территории массива будет построен туннель длиной 11 км (на первом этапе — 4 км), где расположатся все инженерные коммуникации (водо- и теплоснабжение, электросети и телефонная коммуникация), за исключением газовых сетей, исходя из градостроительных норм.

Строительство туннеля призвано сократить расходы на ремонт коммуникаций, то есть, по словам замглавы областного Управления строительства Бекзода Рахимова, «не придётся перекапывать асфальт и повреждать зелёные насаждения».





По верхней части коммуникационного туннеля будут проложены велосипедная и пешеходная дорожки.

О подрядчике и проектировщике массива не сообщается.

Массивы «Янги Узбекистон» также появятся в махаллях «Янги аср» Ферганского района и «Юкори сойбуйи» Язъяванского района. Всего в Ферганской области в этом году намечено сдать 244 многоквартирных дома на 9429 квартир.

В ноябре Шавкат Мирзиёев анонсировал строительство жилых массивов «Новый Узбекистан» во всех регионах страны. В течение пяти лет в этих массивах должно быть построено более 250 тысяч квартир.