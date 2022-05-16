В отдельных районах Узбекистана в середине недели пройдут кратковременные дожди, сообщил Узгидромет.

16 мая по стране ожидается малооблачная и сухая погода. Днём воздух прогреется до нормальных для середины мая значений и будет в пределах +27…+30 градусов Цельсия.

17 мая по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. Лишь на северные районы ожидается вынос влажных облачных массивов, с прохождением которых по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь с грозой.

18 мая влажная воздушная масса, смещаясь на восток, вызовет неустойчивость по центральным и восточным районам страны. В дневные часы по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины местами пройдут кратковременные дожди и грозы. По остальной территории страны осадков не ожидается.

19 мая дожди сохранятся только по Ташкентской области и Ферганской долине. 20 мая будет сухая и тёплая погода.

Температура воздуха на этой неделе будет в пределах +25…+30, местами — до +32 градусов.

В горах 18−19 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. В остальные дни на этой неделе локальные дожди возможны лишь в отдельных горных районах.