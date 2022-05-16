14 мая в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) состоялся Международный марафон ШОС Run the Silk Road 2022, в котором спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Забеги проходили на сертифицированной трассе на дистанциях: 42,195 км, 21,097 км, 10 км и 3 км.

По итогам марафонской дистанции — 42 км 195 м — победу одержал Шохрух Давлатов с результатом 2:28:01. Второе место занял Илья Тяпкин с результатом 02:29:44, третье — Бердигул Айтпай ууул — 02:33:34, оба из Кыргызстана.

Шохрух Давлатов.

В беге на 10 км легкоатлеты Узбекистана заняли вторые места: Отабек Тошкуватов в соревнованиях среди мужчин финишировал за 32:34, Ситора Курбанова среди женщин — за 38:26.

В беге на 3 км с результатом 10:23 золотую медаль завоевала Шохсанам Хуррамова.



