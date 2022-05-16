Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил летчика-космонавта Владимира Джанибекова орденом «Дустлик», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Владимир Джанибеков — советский космонавт, родившийся в Узбекистане, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Он считается самым опытным космонавтом СССР, совершившим наибольшее число космических полётов — пять. Всего за пять рейсов в космос он налетал 145 дней 15 часов 58 минут.

Именем Джанибекова названа малая планета № 3170. В Ташкенте установлен бронзовый бюст космонавта.





13 мая ему исполнилось 80 лет. В связи с юбилейной датой посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов побывал в гостях у космонавта в Московской области, вручил ему орден «Дустлик» и зачитал поздравительное послание от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Дорогой Шавкат Миромонович, спасибо вам за такое внимание к моей персоне. Приятно получить такую весточку и знак внимания. Для меня очень дорого стоит… Хочу выразить своё очень бережное и тонкое отношение к Узбекистану — моей Родине, к тем людям, среди которых я рос, набирался опыта и знаний. Мне хочется пожелать вот того очень спокойного и мудрого отношения к жизни, истории и событиям, которые характерен для узбекского народа… Нет той земли, которая будет роднее чем та земля, на которой ты родился, вырос… Я желаю процветания моему родному Узбекистану», — сказал Джанибеков.





Орденом «Дустлик» награждаются за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран.