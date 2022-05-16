Страхование путешествующих от Gross обеспечивает возмещение непредвиденных расходов, связанных с медицинской помощью, оплачивает лечение, транспортировку, обратные билеты, возвращение детей и сопровождающих. Теперь компания расширяет этот список.

Компания Gross запускает новый продукт — страхование непредвиденных расходов путешественников.

Продукт включает в себя четыре риска:

Вынужденный отказ от поездки из-за COVID-19 или по другим причинам. Gross оплатит возврат или обмен авиа-, железнодорожных или других транспортных билетов, возместит расходы, связанные с отказом от забронированного в гостинице номера и других услуг, связанных с организацией поездки. Задержка, утеря или порча багажа. Возникновение гражданской ответственности. Если в зарубежной поездке вы неумышленно причинили вред жизни, здоровью или имуществу других лиц, то Gross предоставит финансовую помощь для возмещения нанесенного ущерба. Возникновение расходов, связанных с получением правовой помощи. Компания заплатит за предоставление услуг адвоката, если в результате внезапного события потребовалась срочная юридическая помощь вследствие причинения вреда здоровью или имуществу.

Чтобы решить все эти проблемы, достаточно взять с собой полис страхования путешествующих от Gross с дополнительными опциями. Полис можно оформить у своего туроператора перед вылетом — и оградить себя от лишних переживаний. Дополнительную информацию о новых услугах можно получить на сайте Gross.

За семь лет работы в сфере туристического страхования компания Gross выплатила более 15 млрд сумов страховых компенсаций пострадавшим, оплатила более 145 неотложных операций за рубежом и организовала 43 случая репатриации.

Gross — это инновационная компания, предоставляющая более 100 услуг страхования в Узбекистане.

Телефон центра поддержки клиентов: 1166.

Сайт: gross.uz

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