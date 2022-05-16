Образовательная платформа ALPHA запускает пять новых образовательных продуктов совместно с зарубежными специалистами, которые пройдут в мае и июне.

Мастермайнд для управленцев и предпринимателей

Эксперт: Софья Лукина — директор International Talent Academy. Ранее работала в Boeing и франчайзинговой сети Sun School, организовывала маркетинговую кампанию для Coca Cola на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

О программе: эффективная система достижения целей и планирования своего времени, обучение работе с ней, поддержка тренера и сопровождение в течение программы, Lean, Agile и Neuroscience.

Старт: 21 мая.

Воркшоп «Как эффективно управлять магазином»

Эксперт: Ульяна Кудрявцева — ритейл-консультант с опытом более 15 лет. Запускала проекты в рамках «Кондитерского дома Куликовской» (Кыргызстан, Казахстан, Россия), руководила крупной новосибирской продовольственной сетью «Горожанка» и запускала магазины мужской одежды Alfred Muller.

О программе: пошаговый план открытия магазина, выстраивание системной работы в магазине, где найти точки роста выручки и как взять под контроль слабые места, алгоритмы работы руководителя и персонала магазина, выстраивание стратегии развития.

Старт: 26 мая.





Интенсив для менеджеров и управляющих ресторанов от Novikov School

Эксперты: спикеры школы ресторанного менеджмента и сервиса Novikov School, основатели агентства Fish & Fish Project:

Олег Юдин — мультифранчайзи Domino’s Pizza, 15 лет в ресторанном бизнесе. Проекты: Goodman, «Филимонова и Янкель», «Колбасофф»;

Лана Буду — маркетолог. Проекты: «Якитория», «Чайхона №1», «Япоша».

О программе: ключевые инструкции, стандарты и регламенты в ресторане, маркетинг как система в ресторанном бизнесе, пошаговый алгоритм создания сильной доставки, расчет эффективности маркетинговых акций. Все будет объясняться на практических примерах и реальных кейсах.

Старт: 27 мая.

Воркшоп по проджект-менеджменту «Реализация проектов в срок и бюджет»

Эксперт: Максим Якубович — agile-коуч, тренер в Русской школе управления, Британской высшей школе дизайна и бизнес-школе «Здесь и сейчас». Среди клиентов — «Сбербанк», SAP, РЖД, WarGaming, ВТБ и прочие.

О программе: как правильно начать проект, как спланировать сроки и бюджет проекта, контроль проекта в Easy Projects.

Старт: 2 июня.





Практикум по стандартизации и улучшению клиентского опыта

Эксперт: Жанна Прашкевич — куратор школы сервиса Novikov School и руководитель The Guests. Среди клиентов — «Альфа-банк», «Kaspi Казахстан», ЕБРР, Rixos Almaty и прочие.

О программе: навыки бизнес-процессирования, анализа и моделирования бизнес-процессов, понимание методологий дизайн-мышления и сервис-дизайна для исследования потребностей клиентов, создания новых продуктов на их основе, перестройки и совершенствования внутренних бизнес-процессов.

Старт: 20 июня.

Помимо курсов по маркетингу, менеджменту и HR, ALPHA специализируется на корпоративных программах и тренингах. Образовательная платформа обучила уже более 120 компаний и организаций в Узбекистане.

Получить подробную программу и записаться можно в Telegram или по телефону: (+998) 99−835−05−25.

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